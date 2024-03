Stand: 05.03.2024 09:30 Uhr Ganze Reeg Faxapparaten in’e Amtsstuven

In’e Amtsstuven un Behöörden in Hamborg sünd de Lüüd ümmer noch mit bummelig 450 Faxapparaten to Gang. Alleen bi de Polizei staht knapp 340 Stück. Dat is ut en Anter vun’n Senaat op en Lütte Anfraag vun’e CDU ruttolesen. De nöömt dat "absurd", wenn een op de Digitaliseren op kieken deit. De Senaat wiest dor op hen, dat Hamborg bi dat Digitalranking för Düütschlands grote Städer – bi den so nöömten "Smart City Index" – op Platz twee liggt achter München. Man vörher leeg Hamborg hier veer Johr lang in’e Reeg op Platz een.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 05.03.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch