Stand: 04.03.2024 09:30 Uhr Streik bi Lufthansa

Passagere vun de Lufthansa, de sünd wedder vun Warnstreiks bedrapen. Wat dpa seggt, hett de Warkshop verdi dat Badenpersonal för Dunnersdag un Freedag opropen, de Arbeid daaltolleggen. Bavento mag dat ok wedder Streik bi de Bahn geven. GDL-Chef Claus Weselsky, de will an’n Vörmiddag seggen, wo dat wiedergeiht, nadem bi de Tarifverhanneln mit de Bahn nix rutsuert is. De Warkschop vun de Lokföhrers un de Bahn, de hebbt sik siet Maanden in de Hoor vun wegen en ne’en Tarifverdrag. Besünners geiht dat dorüm, dat de GDL will, dat de Arbeitstied vun Schichtarbeiders per Week vun 38 op 35 Stunnen daalgahn schall.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 04.03.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch