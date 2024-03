Stand: 04.03.2024 09:30 Uhr Semesterticket warrt Düütschlandticket

För de Hamborger Studentinnen un Studenten, dor warrt ut dat Semesterticket dat HVV- Düütschlandticket. Wenn dat Sommersemester anfangen deit, mööt se blots noch 29 Euro 40 in’n Maand betahlen un köönt dormit in’t ganze Land in’n Nah- un Fernverkehr föhren. Dormit sporrt se 120 Euro per Semester. Knapp 85-dusend Studentinnen un Studenten köönt dat Ticket kriegen. Hamborg is een vun de eersten düütschen Grootstäder, de so en Düütschlandticktet för Lüüd, de studeert, anbeten doot.

