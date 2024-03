Stand: 04.03.2024 09:30 Uhr Afhöörschandal

De Minister för Verdedigen Boris Pistorius, de snackt in’n Taurus-Afhöörschandal vun en russ’schen Informaschoonskrieg. De SPD-Politiker sä, Russlands Präsident Wladimir Putin geiht dat dorüm, de düütsche Innenpolitik utenannner to bringen. Pistorius is eerstmal gegen personelle Konsequenzen. He will aftöven, wat de Militär’sche Afschirmdeenst rutfinnen deit. Russ’sche Medien harrn an Freedag den Mitschnitt vun en Telefonkunferenz vun de Luftwap över den Marschfloggkörper Taurus an de Öffentlichkeit brööcht.

