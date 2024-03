Stand: 02.03.2024 09:30 Uhr Düsse Week: Slechte Tahlen för’n Haven

In’n Hamborger Haven is de Containerümslag verleden Johr üm knapp söven Perzent wat na ünnen gahn. Dat sünd de leegsten Tahlen siet över teihn Johr. Denn bi‘n Hannel mit China, den mit Afstand gröttsten Hannelspartner, dor is’n beten wat de Luft rut. So as dat Dingsdag düsse Week vun Hamborg Marketing seggt worrn is, sünd verleden Johr bummelig 7,7 Millionen Containers in Hamborg ümslaan worrn. Ok Rotterdam un Antwerpen hebbt meist jüst so hoge Verlusten hennehmen möten.

