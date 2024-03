Stand: 02.03.2024 09:30 Uhr Düsse Week: Gode Utsichten för de Peking

Dat histoorsche Frachtseilschipp Peking treckt düchtig wat de Lüüd an in’n Hamborger Haven. Mehr as 25.000 Minschen hebbt verleden Johr de Veermastbark an’n 50er Schuppen besöcht. So as dat utsüht warrt af tokamen Johr woll ok Besöken mööglich ween, ahn dat een dor en Tour dörch maken mutt. Denn neemich sünd se mit dat opwennig wedder Trechtmaken, wat 600.000 Euro köst hett, fardig. Dor is Middeweken düsse Week över snackt worrn.

// Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 02.03.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch