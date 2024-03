Stand: 01.03.2024 09:30 Uhr Papeerkraam verjaagt Investoren

Wahnungen warrt in Hamborg nödig bruukt, aver ümmer weniger boot. De free betahlte Wahnungsbo weer meist ganz un gor tohoopbroken, heet dat vun den Verband vun’e mittelstännischen Wahnungsweertschop BFW Noord. De Ünnernehmen, de dor Liddmaat sünd, de hebbt verleden Johr anfungen, 770 Wahnungen to boen. Dat sünd goot 85 Perzent weniger as noch dat Johr toför. Un dat liggt ok mit an den Papeerkraam un de Bo-Vörschriften, de totiets vele Investoren verjagen doot.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 01.03.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch