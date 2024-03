Stand: 01.03.2024 09:30 Uhr Dag 2 bi’n Warnstreik in’n Nahverkehr

Slecht vörankamen deit een totiets ok in’n Nahverkehr: Denn ok vundaag blievt Hamborgs Bussen un U-Bahnen in’e Garagen. Vundaag is Dag twee in’n Warnstreik bi de Hoochbahn un VHH. So as de Warkschop ver.di dat seggt, hebbt güstern bummelig 90 Perzent vun all de Kutscherslüüd an deelnahmen. Hüüt Morgen wüllt se denn för en Demo af Klock teihn in’e Binnenstadt op’e Straat gahn tohoop mit de Klimaschuullüüd vun Fridays for Future. Gode Jobs weern de Vörutsetten för den Nahverkehr, wenn de lopen schall un dormit denn ok de Vörutsetten för de Verkehrswenn, heet dat in den Oproop to de Demo.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 01.03.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch