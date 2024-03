Stand: 01.03.2024 09:30 Uhr Niendörper bekrittelt de Soziaalbehöörd

In Niendörp sünd de Bedenken groot – dor schall dat en Pleegheim för Lüüd ahn Dack över’n Kopp geven. Dat tominnst is de Plaan, man nu hebbt in en Fraagstünn vun’e Bezirksversammeln Eimsbüddel güstern bummelig 80 Anwahners jümehr Sorgen ütert. Se bekrittelt för allen Dingen de Kommunikatschoon vun’e Soziaalbehöörd, de jüm nicht recken dee. De Staatsraatsche, de tostännig is, de see, dat dee ehr leed un verspröök en apen Dialog. De Stadt will in’n Garstedter Weg in en vörmalig Pleegheim in Tokunft Plätz inrichten för swoorkranke dacklose Lüüd.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 01.03.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch