Warnstreik is losgahn

Stand: 29.02.2024 09:30 Uhr

Vundaag staht bi uns in Hamborg de U-Bahnen un Bussen still. Bi de Hoochbahn un dat Busünnernehmen VHH is dat hüüt Morgen mit den Warnstreik losgahn, de twee Daag lang duern schall. Ok en Nootbedriev bi de U-Bahn is eerstmal nich plaant. Utnommen sünd de Schoolbuslinjen mit 700er- un 800er-Nummern. S-Bahnen, Regionaal-Töög un Haven-Fähren föhrt so as ümmer. De ADAC rekent aver liekers mit düütlich mehr Verkehr op’e Straten.

