Stand: 29.02.2024 09:30 Uhr Tschentscher warvt för MSC-Deal

Köönt butenlännische Investoren den Hamborger Haven wieder vöranbringen? Üm düsse Fraag dreih sik dat güstern in’e Hamborgische Börgerschop üm. Dor hett sik Börgermeester Peter Tschentscher in en Regerensverkloren nochmal för den Instieg vun’e Groot-Rederee MSC bi de stäädsche HHLA för starkmaakt. De Oppositschoon behollt ehr Bedenken in düsse Saak. Se smeet den root-grönen Senaat vör, dat de Snacks mit MSC nich dörsichtig ween sünd un dat de Deal en Gefohr för dat Recht vun all de Arbeitslüüd in’n Haven weer.

