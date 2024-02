Stand: 29.02.2024 09:30 Uhr Cannabis-Freegaav eerst later?

Egens schull Cannabis af den Aprilmaand in Düütschland legol ween – so tominnst hett dat de Bunnsdag op’n Weg bröcht hatt. Nu kunn de Bunnsraat dat Freegeven aver villicht noch’n beten wat op’e lange Bank schuven. Denn nu seggt mehre Lannsminister neemich: De Tiet, de reckt nich för all de Vörbereden, de nödig sünd. Se wüllt dat verschuven, so dat Cannabis eerst an’n 1. Oktober freegeven warrt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 29.02.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch