Stand: 29.02.2024 09:30 Uhr Razzia in’t Volksparkstadion

De Hamborger Polizei hett güstern dat Volksparkstadion dörsöcht. Grund för de Razzia bi’n HSV weer en Plakaat, dat Sünndag bi dat Speel gegen Elversbarg wiest worrn is. Dor weer en Polizeihelm mit en spleten Visier op to sehn, wo Bloot rutlopen dee. Dat süht de Polizei neemich as mööglichen Oprop to Gewalt gegen Beamten an. Achtergrund is en Polizeiinsatz in Bardörp, bi den hunnerte HSV Fans kontrolleert un stünnenlang fasthollen worrn sünd.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 29.02.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch