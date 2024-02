Stand: 29.02.2024 09:30 Uhr NDR 90,3 – Dat Wedder för uns in Hamborg

Vundaag kaamt fief bet söss Stünnen Sünnenschien tohoop. Ok wenn mennigmal veel Wulken ünnerwegens sünd, blifft dat meisttiets dröög bi Temperaturen an’n Namiddag vun bet to twölf Graad. Opstunns sünd dat noch veer Graad op St. Pauli (Klock 9:30). De Utsichten: Morgen veel Wulken, beten Sünn, eerst dröög un later sünd denn enkelte Regenschuer mööglich bi Temperaturen so as vundaag vun bet to twölf Graad.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 29.02.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch