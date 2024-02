Stand: 28.02.2024 09:30 Uhr Nachtflöög bi Football-EM

Keen Flöög na avends Klock ölven. Dat is de Regel för den Flooghaven Hamborg. In’n Sommer kümmt de Football-EM ok na Hamborg. Un de EM-Spelen kunnen för Flooglarm in de Nacht sorgen. Wenn de Mannschopen un Fans na de Spelen na de anner Speeloorten hen flegen mööt, denn is dat al wiet na Middernacht. Dorför tostännig is de Weertschopbehöörd. De seggt: Generell warrt dat Nachtfloog-Verbott ok bi de EM gellen. Wenn Nachtflöög nödig sünd, denn mööt se för de enkelten Flöög en Andrag stellen.

