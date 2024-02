Stand: 28.02.2024 09:30 Uhr Tschentscher antert op Fragen

Börgermester Peter Tschentscher will vunavend op Fragen antern. He will en Regerens-Verklaren to'n Instieg vun de Groot-Rederee MSC bi'n Havenbedriever HHLA afgeven. För Kritikers is de Deal en Utverkoop vun'n Hamborger Haven. De Havenmitarbeiders sünd jümmer wedder gegen den Instieg vun MSC gegenangahn. Man dat gifft ok welk, de seggt „Ja“ to den Instieg un seht dorin de eenzig Mööglichkeit, den Haven ok wiederhen bruukbor för den Wettbewarf to maken. Dor warrt jümmer weniger Containers ümslaan.

