Stand: 28.02.2024 09:30 Uhr Fregatt wehrt Huthi Angreep af

De Insatz hett jüst eerst anfungen un schon weer de Fregatt Hessen in Kämp in't Rode Meer verwickelt. Se hett en Drohnen-Angreep vun de Huthi-Rebellen afwehrt. To Schaden keem dorbi nüms, man de Insatz gellt as de ketteligste in de Geschicht vun de Bunnsmarine. De Fregatt sall de Hannelsscheep vör de Huthi-Milizen wohren. De griept jümmer wedder Frachters an un wüllt dormit dat de Angrepen vun de israelsche Armee in'n Gaza ophollen doot.

