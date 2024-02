Stand: 28.02.2024 09:30 Uhr Sportlers vun't Johr

Se weern mal nich bi't Training oder bi'n Wettkamp, se weern op en festlich Gala. Hamborgs Sportlers vun't Johr sünd fiert worrn. In de Hannelskamer hebbt se to't wete Mal achter'nanner den Windsurfer Sebastian Kördel utteekt. He harr bi de Seil-WM Sülver haalt. De Sportlersch vun't Johr is Karate-Kämpersch Reem Khamis. Se is Dubbel-Europamestersch. Un as Team vun't Johr hebbt se dat Seil-Ehpoor Anastasiya un Malte Winkel ehrt.

