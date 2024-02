Stand: 28.02.2024 09:30 Uhr Dat Wedder för uns in Hamborg

De Wulken, de kennt wi ja nu al, man ji mööt vundaag fix oppassen, dat kann ween un dor kickt ok mal ganz kort de Sünn rut. Op bet to negen Graad schafft de Temperaturen dat noch.

Morgen troot sik de Sünn denn al mehr to un dat warrt bi bet to twölf Graad un mauen Wind ut Süüdwest bet Süüdoost meist en beten schnuckelig.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 28.02.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch