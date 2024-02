Stand: 27.02.2024 09:30 Uhr Bottschopper ut de Ukrain in Hamborg

En Leven ahn bang to ween – dat wünscht sik de Minschen in de Ukrain na twee Johr Krieg. Dat see de ukrainsche Bottschopper Oleksii Makeiev an’n Avend in Hamborg. He weer to Gast in’n Överseeclub. Sien Resultaat: Wapen ut Düütschland un dat gemeensame Öven vun Suldaten, dat is wichtig. Blots tohoop kann een den Krieg winnen – anners kunn dat jichtenswenn ok anner Länner wat angahn.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 27.02.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch