Stand: 27.02.2024 09:30 Uhr Hölpskonferenz för de Ukrain

Ok in Paris hebbt se den Krieg jüst tofaten un snackt doröver – dor gifft dat en Hölpskonferenz för de Ukrain. Mehr as 20 Staats- un Regerensböverste nehmt deel. Ok Bunnskanzler Olaf Scholz is dorbi. Welk vun jüm, so as de franzöösche Präsident Emmanuel Macron, denkt dor sogor över na, Boddentruppen na de Ukrain hentoschicken. Macron seggt, üm aftowennen, dat Russland den Krieg winnen deit, dörv een dat nich utsluten.

