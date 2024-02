Stand: 27.02.2024 09:30 Uhr Veel los op de B73

Teihndusende Lüüd sünd elkeen Dag op de B73 ünnerwegens – in Hamborg löppt de Straat to’n Bispeel dörch Horborg oder Heimfeld. Woans dat in Tokunft an de Bunnsstraat utsehn schall, dor harrn se de dat güstern in’n Bezirk vun. Dusende Hamborgers wahnt an de Straat – velen vun jüm wünscht sik mehr Gröön un mehr Rad- un Footweeg. Stadtplaners glöövt, dat wenn de A26-Oost kümmt – mit de vele man nich inverstahn sünd – denn kunnen dat 8.000 Autos weniger ween, de op de B73 fohren doot.

