Stand: 27.02.2024 09:30 Uhr Stadtdeelkultur bruukt Stütt

En Börgerhuus, in dat Chöör proven doot, en Kulturzentrum mit Warksteden oder Leesstünnen. Dat is de Hamborger Stadtdeelkultur – un de bruukt mehr Geld. Dat verlangt de Hamborger Bezirken. Se seggt, dat de Tarifen bi de Dregers nich hoochsett worrn sünd. Vun de Hamborger Finanz- un Kulturbehöörd weer to hören, dat se mit jüm snacken doot.

