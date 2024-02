Stand: 27.02.2024 09:30 Uhr Toschuss för ne’e Heizungen

Ole Heizung rut, en ne’e rin – dorför köönt Privaatlüüd vun hüüt af an Geld vun’n Staat beandragen. Wokeen en olen fossilen Hittkasten gegen en Anlaag uttuuscht, de beter för’t Klima is, de kann en Toschuss vun tominnst 30 Perzent kriegen. Föddert warrt to’n Bispeel Warmspumpen oder Biomass-Anlagen. Düsse ne’e Regel gellt eerstmal för Lüüd, de sülvst in jümehr Eenfamilienhuus wahnt. In’n Loop vun’t Johr schüllt denn Eegners vun Mehrfamilienhüüs un vun Wahnungen, de vermeedt sünd, dortokamen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 27.02.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch