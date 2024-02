Stand: 27.02.2024 09:30 Uhr Autofohrer fohrt dörch Schrank dörch

An den Hamborger Flooghaven is güstern en Autofohrer dörch en Schrank dörchfohrt – un is denn utneiht. De Wagen stünn in den sonöömten Autoknast, en Steed, woneem Fohrtüüch verwohrt warrt, de afsleept worrn sünd. Dat Auto harr keen Kennteken. Noch hebbt se keen Spoor, nich vun dat Auto un nich vun den Fohrer.

