Stand: 26.02.2024 09:30 Uhr Stadtklima-Analys is fardig

Woneem sünd in Hamborg mehr gröne Ecken nödig oder Fohrgast-Ünnerständ oder Waterspeelplätz? Dorto hett de Ümweltbehöörd en ne'e Analys to dat Stadtklima fardig maakt, de NDR 90,3 exklusiv vörliggen deit. Dor achter stickt, dat extreme Wedderlagen hier in Hamborg tonehmt. Stadtplaners köönt also op en Koort de Stellen sehn, de in'n Sommer besünners hitt warrt. Aver ok de, wo sik dat över Nacht gauer afköhlen deit un wo nich. So köönt ok ne'e Gebüüd anners plaant warrn.

