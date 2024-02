Stand: 26.02.2024 09:30 Uhr Gegen Rechtsextremismus demonstreert

Dat weer de drüdde Hamborger Grootdemo gegen Rechtsextremismus, un güstern weern dor bummelig 60.000 Minschen mit bi. De Protest stünn ünner dat Motto "Wir sind die Brandmauer". De Klimabewegung Fridays for Future harr dorto opropen, tosamen mit 40 annere Verbänn un Organisatschonen. De Demo is vun't Dammtor dör de Binnenstadt trocken, un de Polizei seggt, allens is in Freden aflopen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 26.02.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch