Streiks bi Busfirmen un U-Bahn

Mit Bus oder Bahn na de Arbeit hen - dat warrt disse Week för vele Noorddüütsche nich ganz eenfach. De Gewarkschop Verdi hett to en Warnstreik opropen. Losgahn deit dat vundaag in Schleswig-Holsteen. Bi private Busfirmen schall de Arbeit fief Daag lang ut de Hannen leggt warrn. Dünnersdag un Fredag kaamt denn de Hamborger Hochbahn un de VHH an de Reeg.

