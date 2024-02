Stand: 26.02.2024 09:30 Uhr Le big TamTam mutt töven

Dat gifft knallig bunte Sittlandschopen un fief ünnerscheedliche Gastronomen - so süht dat ut in dat ne'e Hanseviertel, dor wo fröher dat Mövenpick-Restaurant weer, is allens neet maakt worrn. De Naam vun dat Restaurant warrt: Le big TamTam. Dissen Maand schull dor de Bedriev losgahn, man dor warrt nix ut, wegen Oplagen bi'n Brandschutz. Dat Gebüüd vun dat Hanseviertel, dat steiht ünner Denkmaalschutz. Betto is noch nich ruut, wannehr dat mit de ne'e Beleevnis-Gastronomie losgahn kann.

