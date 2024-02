Stand: 26.02.2024 09:30 Uhr Unglück bi en Bo-Gruuv

Op dat Gelänn vun't UKE is en Mann is en Bo-Gruuv rinfullen. Dat Füerwehr seggt, dat passeer kort na Middernacht. De 30-Johrige is acht Meter deep fullen un keem swoor to Schaden. Höhenredders vun de Füerwehr hebbt em ruthaalt, un nu is he in't Krankenhuus.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 26.02.2024 | 09:30 Uhr

