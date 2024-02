Stand: 26.02.2024 09:30 Uhr HSV kummt dichter an Kiel ran

Dat eerste Speel mit den ne'en Coach is goot lopen: De HSV hett gegen Elversberg mit 1 to 0 wunnen. Man Trainer Steffen Baumgart weer nich ganz tofreden. Na de Partie sä he: Bi jeedeen vun de Spelers hett noch dat een oder anner fehlt. Aver na den Sieg liggt de Tabellendrüdde HSV blots noch een Punkt achter den Tweten, dat is Holsteen Kiel. Ganz vörn mit groten Vörsprung blifft de FC St. Pauli.

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch