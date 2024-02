Stand: 24.02.2024 09:30 Uhr Düsse Week: Baumgart ne’e Trainer bi’n HSV

Maandag düsse Week hett de HSV en ne’en Trainer kregen. Steffen Baumgart övernimmt nu den Posten un kummt dormit denn Tim Walter op na. Un Övergangs-Chef Merlin Polzin warrt wedder Co-Trainer. Steffen Baumgart – de hett al, nadem he bi’n 1. FC Köln sien Hoot nahmen hett, seggt hatt, dat he praat weer, den HSV to traineren. Vun den Vereen weer Baumgart al vun lütt af an heel weg ween.

// Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt

