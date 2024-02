Stand: 24.02.2024 09:30 Uhr Düsse Week: Vele Breven mit en högere Hüer binnen

In Hamborg steiht düsse Daag mehr as 200.000 Huusholten en högere Hüer in’t Huus. Dor rekent de Medervereen to Hamborg mit, wenn se sik den ne’en Medenspegel ankieken doot. So as dat Dunnersdag düsse Week an’t Licht kamen is, warrt dat nu mehr, dat sik de Lüüd över to hoge Verlangen beklagen doot. Denn üm un bi 7.000 Hüerslüüd hebbt dat Ropsetten bi jüm online al ümsünst mal nakieken laten. Bi rutsuert is: Meist jede drütte Fall, wo de Hüer ropsett worrn is, de is verkehrt.

