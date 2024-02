Stand: 24.02.2024 09:30 Uhr Düsse Week: Krieg in’e Ukrain nu al siet 2 Johr

Wat den russ'schen Angreepskrieg op de Ukrain angeiht, is dat vundaag nu twee Johr her, wo dat dor mit losgahn is. För mehr as 50.000 Minschen is Hamborg op jümehr Flucht de eerste Anloopsteed ween. Mehr as 33.000 sünd hier bi uns in’e Stadt bleven un meist de halven Lüüd vun jüm leevt in en öffentliche Ünnerkamen. De Krieg is ok bi de Hamborger Weertschop to marken. De Export in’e Ukrain hett sik, wat dat statistische Bunnsamt seggt, meist verdubbelt.

// Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt

