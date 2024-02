Stand: 23.02.2024 09:30 Uhr Abi na 9 Johr?

Schüllt Hamborgs Gymnasien wedder op G9 trüchgahn? Denn weern dat negen Johr bet hen na’t Abitur so as an Stadtdeelscholen ok: Dorför hett en Öllerninitiativ in’e Twüschentiet meist 15.000 Ünnerschriften tohoopsammelt. In den Schoolutschuss vun’e Börgerschop geev dat ok na üm un bi veer Stünnen keen Övereenkamen. So as sik dat afteken deit, warrt de Börgerschop dat Verlangen na G9 woll aflehnen.

