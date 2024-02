Stand: 23.02.2024 09:30 Uhr Boen schall eenfacher warrn

Hamborg will de Bo-Ornen eenfacher maken, üm den Wahnungsbo in Gang to kriegen. Dör mehr Wahnungen schüllt de Hüern dalgahn. Man dat is gor nich so eenfach, denn Düütschland steiht mit 8.000 fastschreven Bovörschiften in’e EU ganz baven an. Hamborgs Bo-Senatersch is aver toversichtlich, dat en Kooperatschoons-Papeer över DIN-Normen dat Problem lösen kann.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 23.02.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch