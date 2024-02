Stand: 23.02.2024 09:30 Uhr Sonn is op’n Maand lannt

Dat eerste Mal is en kommerzjell Maandsonn vun en US-Privaatünnernehmen op’n Maand lannt. De "Odysseus", wo aver keen Minsch in sitten deit, de is güstern nu op den Eerdtrabanten ankamen un schickt vun dor ut nu en Signaal na uns her. Dat hett dat Ünnernehmen "Intuitive Machines" ut Texas seggt. Dat is de eerste US-Maandlann siet Enn vun dat Apollo-Programm vör mehr as 50 Johr.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 23.02.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch