Stand: 22.02.2024 09:30 Uhr Högere Hüern in Hamborg

Dat kunn ween un dor hebbt se bi mehr as 200-dusend Huusholden in Hamborg de Hüer ropsett. Dat is dat, wat de Medervereen to Hamborg na den ne’en Medenspegel vermoden deit. Wat NDR 90,3 weet, gifft dat nu jümmer mehr Lüüd, de sik besweren doot, wieldat dor veel to veel för de Hüer verlangt warrt. Kiekt een sik dat denn nipp an, finnt een bi jedeen drüttet Ropsetten vun de Meed Fehlers.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 22.02.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch