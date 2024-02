Stand: 22.02.2024 09:30 Uhr Weniger Last för Ünnernehmen

Bedrieven in Hamborg süllt weniger Last hebben. Dat wüllt se mit dat so nöömte Wassdomchancen-Gesett schaffen. De Vermiddelnsutschuss vun’n Bunnsdag un Bunnsraat hett nu – mit de Stimmen vun de Ampel-Parteien – en Kumpromiss annahmen. Man de Union is bi ehr „nee“ bleven un will dat de Buern mehr Stütt kriegt. Blifft se bi de nächste Afstimmen in’n Bunnsraat dorbi, denn löppt dat Gesett op Schiet.

