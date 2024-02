Stand: 22.02.2024 09:30 Uhr Verkehrswenn för Hamborg

Ok in Hamborg bruukt wi gau en Vekehrswenn. Dorto is dat nödig, dat de Lüüd mehr op Bussen un Bahnen ümstiegen doot un ok mal dat Rad nehmt oder per Pedes ünnerwegens sünd. Dat meent tominnst de BUND. In de EU süllt vunaf 2030 strengere Grenzweerten – ünner annern – ok för Fienstoff un Schwefeldioxid gellen. Folgens de Ümweltbehöörd sünd in den Tosamenhang Tempo 30 överall in de Stadt keen Thema.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 22.02.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch