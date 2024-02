Stand: 22.02.2024 09:30 Uhr Mann wegen Fohrerflucht vör't Brett

En 49 Johr olen Transportünnernehmer steiht bi 't Amtsgericht vör’t Brett. Wat dat heet, hett he vör twee Johr en Rentnerehpoor op de Mönckebergstraat anfohrt un is achterna eenfach wiederfohrt. De Afkaat seggt, dor is en anner Fohrer mit den Transporter ünnerwegens ween. De Anklaagte hett keen Föhrerschien.

