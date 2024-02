Stand: 21.02.2024 09:30 Uhr Havendeal – de nächsten Schreed

Dat weer en festlich Rahmen för en eernsthaftig Thema. Bi’t traditschonelle Matthiae-Mahl in’t Hamborger Raathuus güng dat güstern Avend üm Russland sien Krieg gegen de Ukrain un doröver woans Europa tosamenarbeiden deit. Ehrngäst weern Bunnskanzler Olaf Scholz un de Premierministersch vun Estland Kaja Kallas. All beid hebbt se dorför trummelt, de Ukrain ok wiederhen Stütt to geven. 400 Gäst weern bi’t öllste Festmahl wat noch fiert warrt vun de Welt dorbi.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 21.02.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch