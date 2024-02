Stand: 21.02.2024 09:30 Uhr Keen Recyclinghoff för Bardörp

Woso hebbt se dor fief Johr lang an plaant un nu kümmt doch keen ne'en Recyclinghoff na Bardörp? To't Enn vun'n Januar is künnig worrn, dat dor nix vun warrt, ut dat Projekt an de Randersweid. Mehr as en halve Million hebbt se al in de Plaans rinsteken. De Linken-Politiker Stephan Jersch meent, dat harr een ok fröher opfallen musst, dat dat Flach nich dorför döcht. Na en Anfraag sä de Senat, de Bodden sackt dor wegen den fröhern Gasspieker af.

