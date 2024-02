Stand: 21.02.2024 09:30 Uhr Heim för Lüüd ahn Ünnerdack

In Niendörp sall nich blots en Pleegheim för Lüüd, de keen Dack övern Kopp hebbt entstahn. Se wüllt dor ok en Ünnerbringen to'n Övergang an'n Garstedter Weg inrichten. Un twoors in de so nöömte Fett'sche Villa. Dor süllt Lüüd ahn Ünnerdack vun'n Hauptbahnhoff ünnerbröcht warrn. Dor warrt ok masse Süchtige bi ween. Ehrdat passliche Hölp för jem funnen warrt, köönt se to'n Övergang in Niendörp intrecken.

