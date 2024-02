Stand: 20.02.2024 09:30 Uhr Arger wegen Landstroom

In’n Haven gifft dat ok wieder Arger vunwegen den Landstroom. Egens schullen Krüüzfohrscheep den bruken, wenn se an’t Terminal liggen doot – un den Motoor denn utmaken. De Links-Frakschoon see man, dat wörrn düütlich weniger Scheep doon as de Senaat ankünnigt harr. Ok Scheep, de Landstroom-Technik an Boord hebbt, wörrn de woll nich jümmers oder gor nich bruken.

