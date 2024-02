Stand: 20.02.2024 09:30 Uhr NDR 90,3 – Dat Wedder för uns in Hamborg

Ok wenn vundaag noch en Barg Wulken an’n Heven to sehn sünt, warrt dat nich mehr so natt as in de verleden Daag. Eerst an’n laten Namiddag oder Avend kann dat mal wat Natts vun baven geven. De Temperaturen klattert op 9 bet 10 Graad. Opstünns sünd dat 7 Graad in Hoorn. Morgen gifft dat denn wedder Regen, man ok de Schangs op en beten Sünnschien.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 20.02.2024 | 09:30 Uhr

