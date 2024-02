Stand: 19.02.2024 09:30 Uhr Vele Besökers op de Elphi Plaza

Mehr as 20 Millionen Lüüd: So vele hebbt bet hüüt de Plaza vun de Elvphilharmonie besöcht. Alleen in’t verleden Johr weren dat mehr as dree Millionen Besökers. Vör goot söven Johren is dat Kunzerthuus apen maakt worrn. Wokeen dor nich töven will, kann vöraf en Ticket för dree Euros köpen. Wokeen spontan hingeiht, mutt nix betahlen. Dat harr de Senaat besloten.

