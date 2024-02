Stand: 17.02.2024 00:00 Uhr Düsse Week: Airbus will düt Johr mehr Flegers boen

Airbus will düt Johr düütlich mehr Flegers utlevern. All tohooptellt schüllt dat üm un bi achthunnert Stück warrn. Vun düsse Tahl hett dat Ünnernehmen Dunnersdag düsse Week snackt. En groten Deel dorvun maakt de Flegers ut’e A320-Reeg ut, de vör allen Dingen veel wat in Hamborg boot warrt. In dat verleden Johr hett Airbus knapp söss Milliarden Euro an Profit maakt. Düt Johr schall düsse Tahl wieder na baven gahn.

