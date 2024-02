Stand: 16.02.2024 09:30 Uhr Sünd Lastenfohrrööd vun Babboe villicht gefährlich?

Lastenfohrrööd vun Babboe sünd mööglicherwies nich seker. De Verbrukerschuulbehöörd in de Nedderlannen hett nu den Verkoop vun all de Rööd vun düsse Firma verbaden. Achtergrund sünd Ünnersökens, dat de Rahmen oder de Ladebox tweibreken kunnen. In Düütschland gifft dat noch keen Verkoopsverbott för Babboe-Lastenfohrrööd. Man de Bunnsbehöörd, de tostännig is, de warrt nu woll de Wohrschau ut’e Nedderlannen ok bi uns op’n Grund gahn.

