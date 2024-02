Stand: 15.02.2024 09:30 Uhr Havendeal – de nächsten Schreed

De Hamborger Senaat hett den Havendeal twüschen de Stadt und de Reederee MSC al afnickt, nu is de Börgerschop an de Reeg. To't Enn vun de Week dröövt sik de Afornten de Verdrääg ankieken. In twee Weken is denn en Regerensverklaren vun Börgermester Peter Tschentscher un en eerste Debatt plaant.

